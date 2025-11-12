Uppgifter: Storklubbar jagar tyska jättetalangen

Kennet Eichhorn kan vara ett namn som är värt att lägga på minnet.

Den tyske jättetalangen drar redan till sig intresse från storklubbar.

Bland annat Manchester United och Paris Saint Germain finns med i bilden.

Foto: Alamy

16-årige Kennet Eichhorn kan mycket väl vara nästa spännande att komma fram från Tyskland.

Mittfältaren har redan fått en hel del förtroende i Hertha Berlin och detta har inte gått storklubbar obemärkt förbi.

Sky-journalisten Florian Plettenberg rapporterar nämligen om intresse från Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain och Bayern München.

16-åringen uppges även ha en utköpsklausul på tio till tolv miljoner euro, det vill säga mellan 109 och 131 miljoner kronor.