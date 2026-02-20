Uppgifter: Storklubben med förfrågningar om Erling Haaland

Erling Haaland fortsätter att ösa in mål i Manchester City.

Nu kan ett värvningsförsök från Paris Saint-Germain vara på gång.

Den franska storklubben ska nämligen ha hört sig för kring norrmannen.

Foto: Bildbyrån

Erling Haaland har hittat formen igen efter en kortare måltorka och totalt står den norske anfallaren noterad för otroliga 22 mål och sex assist på 26 matcher i Premier League den här säsongen.

Norrmannen sitter på kontrakt med Manchester City fram till sommaren 2034, men trots hans långa avtal ryktas det återkommande kring hans framtid och nu kommer nya rapporterar.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Paris Saint-Germain visar intresse för norrmannen.

Den franska storklubben sägs ha kommit med diskreta förfrågningar gällande Haalands långsiktiga framtid.

Anledningen till den franska storklubbens intresse ska vara för att PSG i dagsläget uppges ha svårt att få till en kontraktsförlängning med Ousmane Dembélé och då ser klubben Haaland som en perfekt ersättare.