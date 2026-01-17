Uppgifter: Storklubbens intresse för Chiesa har svalnat

Juventus har uppgetts vara intresserade av att värva tillbaka Federico Chiesa.

Nu uppges dock storklubbens intresse för yttern ha svalnat.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa har fått sparsamt med speltid sedan han anslöt till Liverpool inför förra säsongen och under den här säsongen har det nästan konstant ryktats kring hans framtid.

Främst har det rört sig om intresse från hans tidigare klubb Juventus, men nu uppges Turin-klubbens intresse ha svalnat. Det är Football Italia som rapporterar detta, med hänvisningar till Fabrizio Romano, via IlBianconero.

Enligt uppgifterna är det inte helt uteslutet att Juventus gör ett försök kring Chiesa i vinter, men det som ser ut att hindra en affär är de ekonomiska bitarna.

Liverpool uppges vilja ha garantier i form av antingen en försäljning eller ett låneavtal med en köpobligation, samtidigt som Chiesas lön anses var en stor påverkan, inte minst då han inte ses som en garanterad startspelare i Juventus.

Det Juventus uppges överväga nu kring Chiesa är huruvida den ekonomiska insats som krävs för att ta honom är värd det och med det så har intresset för tillfället svalnat.

Utöver Juventus så har det även rapporterats om intresse från AS Roma och Napoli för italienaren.