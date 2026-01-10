Italiensk media: Tre Serie A-klubbar ute efter Chiesa

Federico Chiesa har inte riktigt fått det att stämma i Liverpool.

Nu kan han vara på väg tillbaka till Serie A.

Enligt transferspecialisten Nicoló Schira visar tre klubbar intresse för 28-åringen.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa har fått sparsamt med speltid i Liverpool sedan han anslöt till klubben under sommaren 2024. På grund av det har det också spekulerats kraftigt om italienarens framtid.

Under den senaste tiden har han kopplats ihop med sin gamla klubb Juventus och en utlåning under vintern har gjorts aktuell, Juventus ska dock inte vara ensamma om att visa intresse för Chiesa.

Enligt transferspecialisten Nicoló Schira har spelaren själv öppnat dörren för en comeback i den italienska högstaligan och totalt ska tre klubbar ha framfört sitt intresse för spelaren. Förutom Juventus ska både Roma och Napoli ha ställt frågan om honom samtidigt som ”Juve” har varit i kontakt med Chiesas agent.

Däremot har ingen av klubbarna ännu lagt ett bud på 28-åringen till Liverpool – som sägs kräva mellan tolv till 15 miljoner euro (minst 128 miljoner kronor) för att släppa honom.

Federico Chiesas kontrakt med Liverpool sträcker sig fram till sommaren 2028.