Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Svea Rehnberg klar för Hammarby

IFK Norrköpings Svea Rehnberg, 21, är nära en flytt till Hammarby.
Det enligt Aftonbladets uppgifter.

Talangen Svea Rehnberg har haft en fin säsong med IFK Norrköping. Nu skriver Aftonbladet att anfallaren är klar för Hammarby.

Enligt uppgifterna är parterna inte helt överrens men Hammarby ska vara redo att köpa ut 21-åringen.

Svea Rehnberg har gjort 6 mål i damallsvenskan i år och representerat Sverige i U-23.

