Svenske Genesis Antwi, 18, väntas lämna Chelsea.

Enligt transferexperten Sacha Tavolieri jagas han av Udinese och Strasbourg.

Video Jonas Olsson och Emil Persson utser sina Ballon d'Or-vinnare

Redan i förra veckan rapporterades den svenske Chelsea-talangen Genesis Antwi vara på väg mot en flytt från Premier League-klubben. Franska L’Equipe rapporterade då att en permanent flytt, med en återköpsklausul i avtalet, till Ligue 1-klubben Strasbourg (som har samma ägare som Chelsea) skulle vara aktuell för 18-åringen.

Nu rapporterar transferexperten Sacha Tavolieri att Antwi väntas lämna Chelsea under sommarens transferfönsters sista dagar.

Enligt uppgifterna är Strasbourg fortsatt aktuellt för svensken, men även italienska Udinese uppges ha gett sig in i jakten. Serie A-klubben rapporteras vilja låna Antwi.

🔵🇬🇭Genesis Antwi now expected to leave Chelsea Football Club.



🗣️ Udinese Calcio could take him on loan & Racing Strasbourg’s also willing to sign the player.



🇺🇸 If Antwi goes to #RCSA, it will be a permanent move. No loan.



⏳ Wait&See… #mercato pic.twitter.com/fdblulmDws — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2025

I Udinese skulle Genesis Antwi bli lagkamrat med bland annat den svenske landslagsmittfältaren Jesper Karlström.