Uppgifter: Svensken skriver korttidskontrakt med Randers

Elias Andersson, 29, är klubblös.

Enligt Tipsbladet är svensken klar för ett korttidskontrakt i Randers.

För drygt en vecka sedan stod det klart att Elias Andersson bröt kontraktet med den polska storklubben Lech Poznan. Nu har den svenske vänsterbacken hittat en ny klubb.

Enligt Tipsbladet är Andersson klar för den danska högstaligaklubben Randers FC. 29-åringen kommer enligt uppgifterna skriva på ett kontrakt över sex månader och väntas ansluta till sin nya klubbadress inom kort.

Sajten skriver att Elias Andersson kommer att resa till Danmark i början av nästa vecka för att färdigställa övergången och genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Andersson lämnade Sverige efter en lyckad tid i Djurgården och testade lyckan i Lech Poznan 2023. Totalt blev det 31 matcher i den polska klubben. Han spenderade vårsäsongen på lån till danska Viborg.