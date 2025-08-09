Uppgifter: AIK jagar Szabolcs Schön från Bolton Wanderers

AIK uppges vilja förstärka sin vänsterbacksplats.

Detta genom att blicka mot de brittiska öarna – och League One.

Där vill man, enligt Expressen, värva ungerska Szabolcs Schön.

Om lite drygt tre veckor stänger sommarens svenska transferfönster. Innan dess vill AIK göra klart med en ny vänsterback.

Detta om man får tro Expressen som under lördagen rapporterar att ”Gnaget” är ute efter Bolton Wanderers Szabolcs Schön.

Schön är 24 år, kommer från Ungern, och har spelat i Bolton sedan ett år tillbaka. Innan dess spelade han för ungerska Fehérvár.

Enligt uppgifterna ska AIK ”jobba stenhårt” för att säkra övergången. Vidare sägs den svartgula Stockholmsklubben framförallt diskutera ett lån med Bolton.

Under den gångna säsongen stod Schön för ett mål och fyra assist på 39 matcher med Bolton Wanderers – där han har kontrakt till och med sommaren 2027.