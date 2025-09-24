Uppgifter: Ten Hag vill göra Premier League-comeback

Erik ten Hag står på nytt utan uppdrag.

Detta efter att ha fått sparken från Bayer Leverkusen.

Nederländerna uppges vilja tillbaka till Premier League – och West Ham-jobbet uppges vara av intresse för honom.

Foto: Bildbyrån

Erik ten Hag tvingades bort från Manchester United under förra säsongen och inför den här säsongen tog han över Bayer Leverkusen.

I den tyska storklubben överlevde han dock inte länge, utan efter bara tre månader så sparkades han.

Sedan dess har den nederländske tränaren stått utan uppdrag, men så behöver det inte bli allt för länge.

Sportsboom rapporterar att ten Hag snabbt vill göra comeback och att nederländaren vill återvända till Premier League.

Enligt uppgifterna ska West Ham-jobbet vara av intresse för 55-åringen.

Londonklubben har inlett säsongen väldigt svagt och Graham Potter, som för tillfället tränar klubben, uppges hänga löst ifall inte resultaten blir bättre.