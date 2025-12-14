Uppgifter: Thiago Motta kan ta över Real Sociedad

Real Sociedad har sparkat huvudtränaren Sergio Francisco.

Thiago Motta uppges vara en kandidat att ta över den baskiska klubben.

Detta enligt spanska Marca.

Foto: Alamy

Real Sociedad har haft en säsongen i la Liga. Den baskiska klubben ligger på en 15:e plats i tabellen och under söndagen meddelar de att huvudtränaren Sergio Francisco lämnar.

Nu är real Sociedad på jakt efter en ersättare och enligt spanska Marca har de hittat en kandidat. Den tidigare Juventus-tränaren Thiago Motta ska enligt Marca vara en kandidat och kan ta över Real Sociedad redan 2026.

Motta fick sparken av Juventus i mars 2025 och har sedan dess varit utan uppdrag.

Italienaren har tidigare tränat Genoa, Spezia och Bologna.