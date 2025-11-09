Klart: Öster åker ut – IFK Norrköping får kvala

Allsvenskan 2025 är färdigspelad och det har varit dramatik i botten denna söndag.

Klart nu i varje fall är att Östers IF åker ut medan IFK Norrköping får kvala.

Foto: Bildbyrån

Det har varit rafflande drama i botten av allsvenskan denna slutomgång.

Degerfors IF och Östers IF kopplade båda grepp mot IF Brommapojkarna respektive Djurgården, men för Öster slutade det till sist med en 3–1-förlust och således nedflyttning, medan Degerfors vann med 3–1 och tack vare detta undvek direktnedflyttning.

Efter det var det väntan för Degerfors, detta då den andra halvleken mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping dröjde.

När matchen väl var igång igen så satte Saidou Alioum dit 1–0 efter dryga timmen och på stopptid utökade Blåvitt till 2–0. Resultatet tog Blåvitt upp på fjärdeplatsen. Degerfors upp på helt säker mark oc tog Peking ner på kvalplats.

Östers IF gör med andra ord IFK Värnamo sällskap i superettan nästa år, medan IFK Norrköpings säsong fortsätter med kval mot Örgryte IS. Det kvalet inledes den 22:a november och returmötet går av stapeln den 29 november.