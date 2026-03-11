Uppgifter: Tudor har tre matcher på sig att rädda jobbet

Han har basat över klubben i fyra matcher – och förlorat samtliga.

Nu hänger Igor Tudor löst som tränare för Tottenham Hotspur.

Det rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira.

Foto: Bildbyrån

Sedan Igor Tudor tog sig an uppdraget som huvudtränare för Tottenham Hotspur har klubben spelat fyra matcher. Av dessa har man förlorat samtliga och släppt in hela 14 mål.

Den senaste förlusten ägde rum under tisdagskvällen, då man föll med 5-2 mot Atletico Madrid i Champions League-åttondelen.

Dagen efter, onsdag, kommer uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira angående kroatens framtid i klubben.

Schira meddelar nämligen att Tudor nu hänger löst och att hans framtid i klubben är osäker. Vidare sägs matcherna innan det stundande landslagsuppehållet bli avgörande för huruvida han fortsatt får förtroendet att leda laget.

Innan landslagsuppehållet spelar man tre matcher. Först mot Liverpool på Anfield innan returen mot Atletico Madrid och därefter Nottingham Forest på bortagräs.