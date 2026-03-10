Uppgifter: Totti detaljer från återkomst till Roma
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han är klubbens meste och största spelare genom alla tider.
Nu är Francesco Totti detaljer från en återkomst till Roma – som tränare.
Det rapporterar transferexperten Nicoló Schira.
Francesco Totti noterades för nära 800 matcher med Roma och är klubbens största spelare genom alla tider.
Därför gladdes sannolikt många Roma-supportrar när uppgifterna om en återkomst till klubben nådde internet för någon vecka sedan.
Då rapporterade transferjournalisten Nicoló Schira att Totti hade haft ett möte med tränaren Gian Piero Gasperini om en roll i ledarstaben.
Nu är man i slutfasen av förhandlingarna, enligt samma källa. Schira skriver att Totti kommer att bli en del av Gasperinis stab och att de sista detaljerna återstår innan kontraktet skrivs på.
Vidare ska alla parter vara inställda på att Francesco Totti kommer att representera AS Roma igen.
Francesco #Totti’s return to #ASRoma is at the final stage. The greatest player in #Roma’s History will be included in the management staff. Last details but all the parties involved in the deal are confident to close. Some loves last forever… #transfers https://t.co/eAewzY6V7U
— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 10, 2026
Den här artikeln handlar om: