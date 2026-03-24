Uppgifter: Trabzonspor fortsatt intresserade av Andersen

Silas Andersen förlängde nyligen sitt kontrakt med BK Häcken. Trots det fortsätter rykten att gå kring dansken.

I vintras rapporterades det om att den turkiska klubben Trabzonspor ville värva Silas Andersen. Nu kommer uppgifter kring att klubben gör ett nytt försök. Det är uppgifter från Turkiska medier.

Den turkiska klubben vill betala tre miljoner euro för Andersson, men Häcken vill motsvarande omkring 65 miljoner kronor.