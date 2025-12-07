Claessons besked inför transferfönstret: ”Jag stannar”

Viktor Claessons kontrakt med FC Köpenhamn går ut nästa sommar.

Någon flytt i vinter ser det dock inte ut att bli för 33-åringen.

– Jag har kontrakt här, säger han till Tipsbladet efter dagens match mot Sönderjyske.

Foto: Bildbyrån

Viktor Claessons framtid har börjat bli omdiskuterad igen.

Simon Thern i IFK Värnamo och Stefan Andreasson i IF Elfsborg har båda varit tydliga med att de gärna ser att yttern vänder hem till sina respektive lag. Claesson själv sitter på ett kontrakt med FC Köpenhamn som går ut i sommar, någon flytt innan dess lär det inte bli dock. Efter dagens förlust mot Sönderjyske fick svensken frågan ifall han blir kvar över vintern.

– Ja, jag stannar. Jag har ett kontrakt här, säger han till Tipsbladet.

Claesson vill vara med och vända FCK:s dystra trend, storklubben ligger just nu tolv poäng efter serieledande AGF Århus.

– Jag har fullt fokus på att vända det här med FCK och vinna ytterligare en titel innan min tid här är över, säger han.

Hittills den här säsongen har det blivit tre mål på 16 matcher för Claesson i ligan.