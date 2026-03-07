Igor Tudor uppges hänga löst.

Samtidigt rapporterar Talksport att Spurs-tränaren kommer att fortsätta den närmsta framtiden.

Foto: Bildbyrån

Igor Tudor har fått en mardrömsstart på sin tid som huvudtränare i Tottenham Hotspur. Tre raka förluster på tre matcher.

Enligt den brittiska tidningen The Telegraph hänger Tudor redan löst i Londonklubben. Det har ryktats om flera namn som potentiella ersättare. Däribland Robbie Keane och Roberto De Zerbi.

Samtidigt uppger Talksport Spurs inte har några planer på att sparka kroaten den närmsta tiden. Detta då laget nyligen gjorde sig av med Thomas Frank och inte vill upprepa samma historia igen.

Tottenham Hotspur ligger på en 16:e plats i Premier League.