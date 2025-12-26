Uppgifter: Två Premier League-klubbar ute efter Bobb

Oscar Bobb ser av allt att döma ut att lämna Manchester City.

Då sägs två Premier League-klubbar vara ute efter norrmannen.

Detta i form av Crystal Palace och Fulham, enligt TalkSport.

Sedan Oscar Bobb, 22, anslöt till Manchester City år 2019 har han gått från spel i akademilagen till att vara en del av A-laget.

Väl där har han spelat 47 tävlingsmatcher i vilka det har blivit tre mål och fyra assist.

Under den senaste tiden har han dock gjorts aktuell för en flytt från den ljusblå Manchester-klubben. Detta då de sägs vara i förarsätet för en värvning av Bournemouths stjärna Antoine Semenyo vilket innebär att Bobb kan lämna under januari.

Enligt Fabrizio Romano är flera klubbar intresserade för Bobb, däribland Borussia Dortmund. Nu skriver brittiska TalkSport att Fulham och Crystal Palace ska läggas till på den listan, tillsammans med spanska Sevilla.

Uppgifterna gör även gällande att norrmannen antingen kan lånas ut eller flytta permanent.

Hans kontrakt med Manchester City sträcker sig fram till sommaren 2029.



