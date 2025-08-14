Uppgifter: Två Serie A-klubbar jagar Karlsson

Jesper Karlsson kan lämna Bologna.

Svensken jagas av Udinese och Sassuolo.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Jesper Karlsson har under den senaste tiden ryktas bort från Bologna. Svensken, som var utlånad till Lecce förra säsongen, uppges vara nära en övergång till Udinese.

Transferjournalisten Gianluca Di Marzio förklarade för FotbollDirekt tidigare att en övergång till Udinese inte är helt säker.

– Jag är inte säker på att han (Karlsson) kommer att lämna, sa han till FD.

Nu rapporterar La Gazzetta dello Sport att förhandlingar mellan Jesper Karlsson och Udinese är i förhandlingar och att villkoren för avtalet diskuteras. Tidningen skriver även att Sassuolo visar intresse.

Jesper Karlsson har kontrakt med Bologna fram till sommaren 2028.

Video Sam Acha: Värvningarna att hålla ett extra öga på



