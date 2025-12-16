Uppgifter: Två till klubbar in i bilden kring Hugo Larsson

Hugo Larsson fortsätter att dra till sig intresse.

Nu uppges Borussia Dortmund och Brighton visa intresse för mittfältaren.

Detta enligt transferexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Rätt så nyligen så kom det uppgifter om att den tyska storklubben Bayern München har Hugo Larsson på sin radar.

Nu kommer det uppgifter om att även andra klubbar visar intresse för mittfältaren.

Transferexperten Gianluca Di Marzio berättar nämligen nu för en tysk spelbolagssida att Borussia Dortmund och Brighton är intresserade av mittfältaren, detta enligt Fussball Transfers.

Di Marzio tror dock inte på någon flytt för Larsson i vinter, detta då Frankfurt uppges inte vilja sälja svensken förens nästa sommar.

Nyligen har det även rapporterats att prislappen på svensken ligger på 50-55 miljoner euro (vilket motsvarar cirka 550-600 miljoner kronor).

Skulle det bli en flytt till antingen Dortmund eller Brighton så skulle Larsson bli lagkamrat med någon lagkamrat från landslaget. Antingen Daniel Svensson i Dortmund eller Yasin Ayari i Brighton.