Uppgifter: Barcelona scoutade Hegland på plats

Djurgårdens succéman Bo Hegland fortsätter att dra till sig gigantintresse.

Enligt uppgifter till Expressen fanns den spanska storklubben FC Barcelona på plats på 3 Arena i måndags för att följa norrmannen.

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Djurgården utmanar i högsta grad om SM-guldet, och en av de absolut största nyckelspelarna bakom höstens framgångar är Bo Hegland. I måndagens 2–0-seger mot Gais stod 21-åringen för ännu en stormatch där han först tangerade det allsvenska assistrekordet genom att spela fram till 1–0, hans 15:e målgivande passning för säsongen, innan han själv fastställde slutresultatet.

Nu avslöjar Expressen att det fanns besök på läktaren under matchen. Enligt tidningens källor fanns scouter från FC Barcelona på plats i Stockholm specifik för att studera Heglands insats.

Storklubbarnas jagade namn

Det är inte första gången som Barcelona blickar mot Djurgården. Så sent som 2023 försökte den spanska giganten värva Lucas Bergvall från Djurgården, innan mittfältaren till slut valde Tottenham.

Heglands starka säsong har inte gått obemärkt förbi. Tidigare har det rapporterats att norrmannen nyligen tackade nej till ett bud från belgiska RSC Anderlecht, samtidigt som han även kopplats ihop med Premier League-klubben Newcastle.



