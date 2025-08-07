Uppgifter: United i samtal med Leipzig under morgonen – Sesko tränar separat

Manchester United är nära att knyta till sig Benjamin Sesko.

Enligt både Sky Sports och Fabrizio Romano är PL-klubben i samtal med RB Leipzig under torsdagsmorgonen.

Parterna uppges vara optimistiska.

Video Man United, Tottenham, Newcastle och West Ham synas

RB Leipzigs slovenske anfallare Benjamin Sesko var av allt att döma på väg till Newcastle United, i en affär som samtidigt skulle öppnat för en flytt till Liverpool för svenske Alexander Isak. Så ser det dock inte ut att bli, och enligt de senaste uppgifterna föredrar 22-åringen en flytt till Newcastles Premier League-konkurrent Manchester United.

Enligt tidigare uppgifter ska Newcastle fortsatt ha ett bud på Sesko värt totalt 90 miljoner euro (80+10), vilket motsvarar strax över en miljard kronor. Samtidigt ska ”The Red Devils” lagt ett något sämre bud, värt totalt omkring 85 miljoner euro (motsvarande 950 miljoner kronor), enligt The Athletic. Enligt Sky Sports ska både Manchester United och Newcastle ha nått en muntlig överenskommelse om ett långt kontrakt med den slovenske anfallaren, och det som återstår nu är för Leipzig att acceptera klubbarnas bud.

Både transferspecialisten Fabrizio Romano och Sky Sports rapporterar nu att Manchester United ska vara i förhandlingar med RB Leipzig under torsdagsmorgonen för att säkra en övergång. Sky beskriver affären som ”inte enkel”, men samtliga parter uppges vara optimistiska till att en flytt till Manchester ska bli verklighet.

🚨🔴 New negotiations between RB Leipzig and Manchester United are already scheduled for this morning, aimed at reaching an agreement over Benjamin #Sesko.



It’s not an easy deal, but it’s understood that all parties remain optimistic that the transfer to Manchester United will… pic.twitter.com/bkFFeZRJSU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2025

Samtidigt rapporterar Romano att Sesko kommer att fortsätta träna på egen hand tills dess att en affär är klar.