Uppgifter: United intresserade av att värva Lewandowski

Robert Lewandowski sitter på ett utgående kontrakt med FC Barcelona.

Detta kan få den engelska storklubben Manchester United att agera.

Ruben Amorim och United uppges nämligen vara intresserade av polacken.

Foto: Bildbyrån

Manchester United och Ruben Amorim förstärkte offensiven rejält under sommarens transferfönster.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko och Matheus Cunha plockades alla tre inför stora pengar.

Trots det verkar inte portugisen och Uniteds ledning vara färdiga med att spetsa offensiven, utan nästa sommar kan man komma att göra en riktigt namnstark värvning.

Brittiska Star rapporterar nämligen att Manchester United är intresserade av att plocka in FC Barcelona-stjärnan Robert Lewdandowski, som sitter på ett avtal med den spanska storklubben som går ut nästa sommar.

Lewandowski som inlett säsongen med fyra mål på sju matcher i La Liga har nyligen även gjorts aktuell för Serie A i samband med att kontraktet löper ut.