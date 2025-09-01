Jadon Sancho ser mycket väl ut att spela i Aston Villa kommande säsong.

En överenskommelse är nära mellan Birmingham-klubben och Manchester United.

Detta rapporterar The Athletic.

Svar kring Jadon Sanchos framtid ser ut att närma sig.

Redan tidigt denna deadline day kom uppgifter om samtal och förhandlingar mellan Manchester United och Aston Villa gällande yttern, dessa ser ut att ha gått bra.

The Athletic rapporterar nämligen nu att Aston Villa och Manchester United är nära att nå en överenskommelse om ett säsongslångt lån för Sancho.

25-åringen spenderade som bekant fjolåret på lån hos Chelsea, där blev det fem mål och tio assist på 41 matcher.