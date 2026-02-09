Uppgifter: United planerar Palmer-värvning i sommar

Cole Palmer är en av Premier Leagues bästa spelare.

Nu planerar Manchester United att värva honom från Chelsea.

Det uppger sajten TeamTalk.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av januari som chockuppgifter basunerades ut från brittisk press. De handlade om att Chelsea-stjärnan Cole Palmer var aktuell för en flytt till Manchester United.

Bakgrunden till det handlade om att Palmer själv uppgavs lida av hemlängtan då han kommer från Manchester. Någon sådan flytt skulle dock inte äga rum innan vinterfönstret stängde.

Nu kan det dock bli aktuellt med ett klubbyte till sommaren.

Enligt sajten TeamTalk planerar Manchester United för en värvning av Palmer till sommaren. Han ska även ses som en drömrekrytering av United-ägaren INEOS. Vidare sägs engelsmannen själv vara öppen för en flytt till Old Trafford.

Däremot kommer inte Chelsea att släppa sin stjärna för mindre än 150 miljoner pund, eller 1,8 miljarder kronor, enligt uppgifterna.

Cole Palmers kontrakt med Chelsea sträcker sig fram till sommaren 2033.