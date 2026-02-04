Uppgifter: United vill värva Newcastle-stjärnan

Manchester United vill stärka upp på mittfältet.

Storklubben uppges vara ute efter Sandro Tonali.

Det rapporterar brittiska Metro.

Foto: Alamy

Sandro Tonali ryktades till Arsenal i slutet av januarifönstret. Newcastle-tränaren Eddie Howe gick senare ut och slog ner ryktet.

– Han är en central del av det vi gör här, och han älskar att vara här och representera Newcastle, sa Howe enligt BBC.

Någon flytt blev det inte heller för italienaren. Men enligt brittiska Metro är nu Manchester United intresserade av att värva mittfältaren i sommar. Tonali ses som en rak ersättare till Casemiro som lämnar ”The Red Devils” efter säsongen.

Tonalis avtal med Newcastle löper ut sommaren 2028.



