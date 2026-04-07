Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Jätteintresse för United-floppen

Nilo Ek
Webbredaktör
André Onana är eftertraktad.
Målvakten uppvaktas av flera Serie A-klubbar.
Detta enligt journalisten Ekrem Konur.

Foto: Bildbyrån

André Onana är utlånad av Manchester United till Trabzonspor. I den turkiska klubben har målvakten hittat rätt och intresset för honom har växt.

Enligt journalisten Ekrem Konur följs Onana av Inter, Roma och Juventus. Därtill har tyska Borussia Mönchengladbach gjort en förfrågan om burväktaren.

Onanas kontrakt med Trabzonspor sträcker sig till i sommar.

