Uppgifter: Utländsk klubb har erbjudit Jabir Abdihakim Ali kontrakt
Jabir Abdihakim Ali är klubblös.
Nu kommer rapporter om att det kan bli en flytt till Finland.
VPS ska ha erbjudit honom ett avtal.
Jabir Abdihakim Ali skrev ett korttidskontrakt med Östersunds FK över hösten, men sedan årsskiftet har anfallaren varit klubblös.
Nu är frågan hur länge till han förblir det.
Finska Futishuhut rapporterar nämligen nu att VPS har kommit med ett kontraktserbjudande till anfallaren.
Under tiden i Östersunds FK noterades anfallaren för fem mål på elva matcher.
