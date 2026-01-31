Uppgifter: Vändning kring Eile – nära engelsk klubb

Nyligen uppgavs Noah Eile vara nära en flytt till Danmark.

Nu ser det dock istället ut att bli England istället för mittbacken.

Fabrizio Romano uppger istället att mittbacken är nära Bristol City.

Foto: Bildbyrån

Noah Eile uppgavs häromdagen vara nära en flytt till danska FC Nordsjælland.

Nu kommer dock en ordentligt vändning, det ser nämligen istället ut att bli en flytt till England för mittbacken.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nu att Championship-klubben Bristol City är nära att värva mittbacken.

Den engelska klubben uppges betala 4,2 miljoner dollar, vilket motsvarar omkring 37 miljoner kronor.

Bristol City ligger i skrivande stund på niondeplats i The Championship.