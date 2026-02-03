Uppgifter: Väntas lämna Degerfors för superettan-klubb

Adi Fisic ser ut att byta klubb.

Nerikes Allehanda rapporterar att anfallaren väntas lämna Degerfors för Nordic United.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna tisdag stod det klart att Nordic United plockar in Teo Grönborg från Degerfors IF.

Nu rapporterar superettan-nykomlingarna göra ännu en värvning från den allsvenska-klubben.

Nerikes Allehanda rapporterar nämligen att anfallaren Adi Fisic väntas lämna Värmlandsklubben för Nordic United.

Fisic som ifjol noterad för 15 matcher i allsvenskan har kontrakt med Degerfors IF över den här säsongen.