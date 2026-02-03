Uppgifter: Väntas lämna Degerfors för superettan-klubb
Adi Fisic ser ut att byta klubb.
Nerikes Allehanda rapporterar att anfallaren väntas lämna Degerfors för Nordic United.
Tidigare denna tisdag stod det klart att Nordic United plockar in Teo Grönborg från Degerfors IF.
Nu rapporterar superettan-nykomlingarna göra ännu en värvning från den allsvenska-klubben.
Nerikes Allehanda rapporterar nämligen att anfallaren Adi Fisic väntas lämna Värmlandsklubben för Nordic United.
Fisic som ifjol noterad för 15 matcher i allsvenskan har kontrakt med Degerfors IF över den här säsongen.
