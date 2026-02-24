Uppgifter: Victor Lind nära Hammarby – i rekordaffär

Hammarby uppges nu närma sig Adrian Lahdos ersättare.

Enligt Tipsbladets uppgifter är Brommapojkarnas Victor Lind nära att säljas till Hammarby.

– Jag har inga kommentarer, säger Bajens sportchef Mikael Hjelmberg till FD.

Foto: Bildbyrån

I morse kunde FotbollDirekt rapportera om att Hammarby ser ut att ge upp Seattles Georgi Minoungou.

Enligt Tipsbladets är nu Brommapojkarnas Victor Lind högaktuell. Långt gångna förhandlingar uppges pågå mellan Bajen och BP om den danske yttern. Enligt uppgifter finns i praktiken en överenskommelse om personliga villkor med spelaren och nu återstår det att se om klubbarna kan komma överens.

Tipsbladet uppger att Bajen har erbjudit ungefär 28 miljoner kronor för Lind – vilket skulle bli den dyraste övergången någonsin mellan två allsvenska klubbar.

Samtidigt ska spelarens tidigare klubb FC Midtjylland har rätt till 30-40 procent i vidareförsäljning.

Lind noterades för tio mål och fyra assist på 27 matcher i allsvenskan i fjol.