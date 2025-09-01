Uppgifter: Vill göra sig av med Bilal Hussein

Bilal Hussein ser inte ut att ha någon framtid i Hertha Berlin.

Bundesliga 2-klubben uppges vilja göra sig av med svensken denna deadline day.

Foto: Bildbyrån

Bilal Hussein har inte haft det enkelt sedan flytten till Hertha Berlin.

Skador har ställt till det en hel del och den förre AIK-mittfältaren är alltjämt placerade i Bundesliga 2-klubbens frysbox.

Nödvändigtvis inte så länge till dock.

Tyska Kicker rapporterar nämligen nu att Hertha vill göra sig av med Hussein denna deadline day, någon övergång ska dock inte vara klar.

Svensken sägs däremot vara högst upp på listan över spelare som klubben vill ska lämna.

Tidigare under sommaren har belgiska Beerschot uppgetts visa intresse för mittfältare .