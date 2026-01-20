Uppgifter: Villa in i jakten kring Palace-stjärnan

Jean-Philippe Mateta omges av en hel del intresse i detta vinterfönster.

Nu ger sig ytterligare en klubb in i kampen om fransmannen.

Aston Villa uppges visa intresse för anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Jean-Philippe Mateta har gjort succé i Crystal Palace de senaste säsongerna och den senaste tiden har det ryktats flitigt kring fransmannen.

Det har främst rapporterats om intresse från Juventus, som till och med ska ha fått ett bud nobbat, men även klubbar som Manchester United och AC Milan har nämnts.

Nu adderas ytterligare en klubb till listan.

The Athletic rapporterar denna tisdag att Aston Villa visar intresse för Crystal Palace-stjärnan.

Unai Emery uppges vilja förstärka offensiven inför avslutningen av säsongen och Mateta är ett alternativ som övervägs.