Uppgifter: Vinicius Juniors krav på Real Madrid

Det är spänt mellan Vinicius Junior och tränaren Xabi Alonso i Real Madrid.

Brassen förlänger inte så länge relationen inte förbättras.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Junior har inte varit nöjd i Real Madrid den senaste tiden.

Framtiden för brassen är oklar då det både har rapporterats om att han kommer att lämna och att han förlänger med Real Madrid. Mycket som ligger till grund för situationen är Vinicius relation till tränaren Xabi Alonso.

Nu uppger The Athletic att Vinicius inte förlänger så länge relationen till Alonso inte blir bättre. Brassen uppges ha meddelat detta till klubbens president Florentino Perez på ett möte i slutet av oktober.

Mötet hölls efter El Clasico där brassen blev rasande efter att ha blivit utbytt.

Samtal om en kontraktsförlängning inleddes i januari men lades på is då perterna inte lyckades nå en överenskommelse.

Vinicius står noterad för fem mål och fyra assist på 17 framträdanden den här säsongen.