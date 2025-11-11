Uppgifter: Vinicius kräver lika mycket betalt som Mbappé

Det råder dålig stämning mellan Real Madrid och Vinicius Junior.

Nu sägs brassen kräva lika mycket betalt som Kylian Mbappé.

Annars ser yttern ut att flytta på sig.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Stämningen mellan Vinicius Junior och den spanska storklubben Real Madrid har inte varit den bästa under de senaste veckorna. Detta efter att brassen visade upp en stor frustration när han blev utbytt i El Clasicot mot Barcelona och valde att storma ner i spelartunneln.

Efter det har Junior själv gått ut och bett om ursäkt för sitt agerande. Däremot verkar inte konflikten helt vara över.

I början av november rapporterade Bild rapporterar att den Real Madrid har bestämt sig för att sälja stjärnan i nästa sommarfönster.

Nu skriver spanska Sport att yttern kan bli kvar – om han får lika mycket betalt som anfallaren Kylian Mbappé, 26. Annars ser brassen själv ut att vilja flytta på sig.

Enligt uppgifter tjänar Mbappé omkring 500 000 pund varje vecka, vilket är drygt sex miljoner kronor.