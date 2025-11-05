Uppgifter: Real Madrids beslut – kommer sälja Vinicius Junior

Real Madrid uppges ha tagit beslut gällande Vinicius Junior.

Den spanska storklubben vill sälja stjärnan nästa sommar.

Detta efter hans agerande under senaste El Clasico.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid tog hem säsongens första El Clasico nyligen, men efterspelet handlade snarare om Vinicius Juniors agerande än själva matchen.

Den brasilianske stjärnan visade upp stor frustration och irritation när han blev utbytt och valde då att storma ner i spelartunneln.

Brassen har sedan dess bett om ursäkt för sitt agerande, men trots det så ser han inte ut att vara förlåten.

Tyska Bild rapporterar nämligen att den spanska storklubben bestämt sig för att sälja honom i nästa sommarfönster, detta efter hans agerande i samband med bytet mot Barcelona.

Nyligen har Paris Saint Germain uppgetts vara den klubben som ligger bäst till gällande en eventuell värvning av brassen.