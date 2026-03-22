Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Voelkerling Persson till Rosengård

Nilo Ek
Joel Voelkerling Persson bröt med Östers IF.
Enligt Aftonbladet fortsätter karriären i FC Rosengård.

Under söndagen meddelade Östers IF att man bryter med Joel Voelkerling Persson. 23-åringen anslöt i fjol men nu står det klart att han lämnar.

Enligt Aftonbladet är Voelkerling Persson i stället klar för FC Rosengård i division ett. Rosengård gick i fjol in i ett samarbete med FC Köpenhamn för att utveckla talanger och kliva i seriesystemet.

Joel Voelkerling har tidigare representerat Lecce, IFK Värnamo och Vitesse.

