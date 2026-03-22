Uppgifter: Voelkerling Persson till Rosengård
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Joel Voelkerling Persson bröt med Östers IF.
Enligt Aftonbladet fortsätter karriären i FC Rosengård.
Under söndagen meddelade Östers IF att man bryter med Joel Voelkerling Persson. 23-åringen anslöt i fjol men nu står det klart att han lämnar.
Enligt Aftonbladet är Voelkerling Persson i stället klar för FC Rosengård i division ett. Rosengård gick i fjol in i ett samarbete med FC Köpenhamn för att utveckla talanger och kliva i seriesystemet.
Joel Voelkerling har tidigare representerat Lecce, IFK Värnamo och Vitesse.
Den här artikeln handlar om: