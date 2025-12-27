Uppgifter: Vukovic tackar nej till VSK-jobbet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
David Vukovic ryktades bli sportchef i Västerås SK.
Nu har IFK Göteborgs chefsscout tackat nej till uppdraget.
Det rapporterar GP.
I samband med att Kalle Karlsson lämnade som manager i Västerås SK blev klubben utan en sportchef. Enligt tidigare uppgifter var IFK Göteborgs chefsscout David Vukovic högaktuell för sportchefsrollen i VSK.
Nu kommer Göteborgs-Posten med uppgifter att Vukovic har valt att tacka nej till uppdraget. Blåvitt-scouten uppges stanna i IFK nästa säsong.
Enligt Expressen har Landskornas förre sportchef Billy Magnusson och Eskilstunas tränare Jawad Al Jebour vara kandidater till att bli sportchef i VSK.
Den här artikeln handlar om: