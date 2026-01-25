Uppgifter: Wahlstedt klar för Rosenborg
Leopold Wahlstedt lämnar danska AGF.
Den svenske målvakten är klar för Rosenborg.
Det rapporterar Tipsbladet.
Leopold Wahlstedt har tidigare ryktats bort från danska AGF. Den svenske burväktaren uppges nu vara klar för en försäljning.
Enligt danska Tipsbladet lämnar 26-åringen Danmark för Norge och Rosenborg. Affären uppges landa på 500 000 euro, vilket motsvarar ungefär 5,3 miljoner kronor.
Leopold Wahlstedt har ett förflutet i den norska fotbollen då han spelat för Odds BK och Arendal. I Sverige har målvakten representerat AIK:s ungdomslag, Djursholm och Dalkurd.
