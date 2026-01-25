Uppgifter: Wahlstedt klar för Rosenborg

Leopold Wahlstedt lämnar danska AGF.

Den svenske målvakten är klar för Rosenborg.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Alamy

Leopold Wahlstedt har tidigare ryktats bort från danska AGF. Den svenske burväktaren uppges nu vara klar för en försäljning.

Enligt danska Tipsbladet lämnar 26-åringen Danmark för Norge och Rosenborg. Affären uppges landa på 500 000 euro, vilket motsvarar ungefär 5,3 miljoner kronor.

Leopold Wahlstedt har ett förflutet i den norska fotbollen då han spelat för Odds BK och Arendal. I Sverige har målvakten representerat AIK:s ungdomslag, Djursholm och Dalkurd.