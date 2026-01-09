Uppgifter: Wangerheim detaljer från United

Ellen Wangerheim är på väg att lämna Hammarby.

Enligt Sportbladet är anfallsstjärnan nära en flytt till Manchester United.

Övergången uppges vara bara detaljer från att bli officiell.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys 21-åriga målspruta drar till sig stort intresse från europeiska toppklubbar, och nu uppges Ellen Wangerheim vara detaljer från en riktig storflytt.

Det är Sportbladet som skriver att ”Bajen”-stjärnan är nära den engelska giganten Manchester United. Enligt tidningen har parterna varit i förhandlingar under en längre tid och nu uppges bara detaljer återstå innan en flytt till Women’s Super League-klubben kan bli verklighet.

Där skulle Wangerheim bli lagkamrat med svenskorna Julia Zigiotti Olme, Fridolina Rolfö, Anna Sandberg och Hanna Lundkvist, som anslöt till ”The Red Devils” under vinterfönstret.

Hammarby har redan varit aktivt på transferfönstret med spelare som Smilla Holmberg och Julie Blakstad som båda har lämnat. In har ”Bajen” hittills plockat hela fem nyförvärv inför säsongen 2026.

Hammarbys vinterförvärv: