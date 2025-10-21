Uppgifter: West Ham vill värva Ivan Toney

Han spelar till vardags i Saudiarabien – men vill tillbaka till Premier League.

Nu gör uppgifter från journalisten Alan Nixon gällande att West Ham vill värva Ivan Toney.

Foto: Bildbyrån

Det var i augusti månad som den engelska anfallaren Ivan Toney, 29, valde att lämna Premier League och Brentford för spel i saudiska Al-Ahli.

Sedan dess har strikern gjort stor succé, och kan nu vara aktuell för ett lån tillbaka till England. Detta då Chelsea har uppgetts visa intresse.

Vidare har även transferjournalisten Ben Jacobs skrivit att Toney vill tillbaka till Premier League då det hade förstärkt 29-åringens chanser att komma med i en engelsk VM-trupp.

Nu gör uppgifter från journalisten Alan Nixon gällande att West Ham är intresserade av anfallaren. De sägs jobba för att säkra upp Toney inför vårsäsongen som vill tillbaka till högstanivån inför sommarens mästerskap.

I Al-Ahli har Ivan Toney gjort 39 mål på 55 matcher.