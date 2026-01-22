Uppgifter: Zätterström klar för Serie A-klubb

Nils Zätterström lämnar Sheffield United efter bara ett halvår.

Enligt Fabrizio Romano är mittbacken klar för Genoa på ett lån.

Foto: Bildbyrån

Ett knappt halvår efter att han lämnade Malmö FF för Sheffield United i engelska The Championship har den svenska mittbacken Nils Zätterström, 20, kopplats ihop med ett klubbyte.

Nu uppger transferexperten Fabrizio Romano att en affär är i hamn, och 20-åringen väntas med det lämna Sheffield United. Flyttlasset går, enligt uppgifterna, till Italien och Genoa i Serie A. Det rör sig om ett lån med en klausul som låter Genoa göra affären permanent för 5,5 miljoner euro (motsvarande drygt 58 miljoner kronor) om klubben imponeras av Zätterström.

🚨🔴🔵 EXCL: Genoa agree deal to sign Nils Zätterström as new centre back from Sheffield United, here we go!



Initial loan deal with €5.5m buy option clause not mandatory. 🇸🇪 pic.twitter.com/2y7jhvu6XG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Zätterström har fortsatt inte fått göra debut i The Championship. Han har enbart noterats för ett framträdande med Sheffield Uniteds U21-lag.

Genoa ligger på 16:e plats i Serie A efter 21 omgångar.