Utesluter Bajen-exit i vinter: ”100 matcher i Hammarby ska in”

Montader Madjed har varit väldigt omskriven den senaste tiden.

Någon flytt i vinter ser det dock inte ut att bli.

– Mina 100 matcher i Hammarby ska in, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Montader Madjed stod för en fin säsongen 2025 och detta har medfört stort intresse för yttern nu i vinter.

Det har bland annat rapporterats om saudiarabiska Al-Shabab FC och sportchef Mikael Hjelmberg har för FotbollDirekt bekräftat förfrågningar på Madjed.

”Det finns klubbar som har kontaktat mig gällande ”Monte”, skrev han till FD för några veckor sedan.

FotbollDirekt har tidigare också kunnat avslöja att det krävs 70 miljoner kronor minst för att ta Madjed från Hammarby i vinter.

En flytt i vinter verkar dock vara utesluten för huvudpersonen själv.

– Mina 100 matcher i Hammarby ska in, även om Real Madrid vill ha mig, säger Montader Madjed till Expressen.

20-åringen har hittills gjort 70 framträdanden för Hammarby.