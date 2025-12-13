Utesluter inte fortsättning i ÖSK: ”Stänger inga dörrar”

Joseph Baffoe skrev ett korttidskontrakt med Örebro SK.

Kontraktet är nu utgående, men det är inte uteslutet för mittbacken att stanna.

– I dag vet jag inte hur det ser ut. Men jag stänger inga dörrar, säger han till Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK låg pyrt till i superettan i somras och flera nyförvärv plockades in. Bland annat Joseph Baffoe som innan dess varit klubblös sedan årsskiftet.

ÖSK höll sig som bekant kvar i superettan tack vare kvalspel mot HTTF, men om Baffoe blir kvar i klubben nästa säsong är ännu inte klart.

Hans kontrakt är utgående, samtidigt utesluter han inte en förlängning av avtalet.

– I dag vet jag inte hur det ser ut. Men jag stänger inga dörrar. Det är en fin förening, som man på kort tid har fått starka känslor för, säger han till Värnamo Nyheter.

Baffoe startade samtliga matcher för ÖSK efter att han plockats in i mitten av augusti.