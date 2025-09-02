Vändningen: Kusi-Asare uppges klar för Fulham

Jonah Kusi-Asare övergång till Fulham uppgavs spricka.

Nu rapporterar tyska Sky Sports att han är klar för PL-klubben.

Foto: Alamy

Jonah Kusi-Asare ryktades ansluta till Fulham på lån under deadline day. Senare kom det nya uppgifter om att affären inte blir av då pappersarbetet inte hann bli klart i tid.

Nu vänder det igen. Enligt tysk Sky Sports-journalisten Kerry Hau är Jonah Kusi-Asare klar för Fulham på ett lån.

Enligt Hau rör det sig om ett låneavtal till nästa sommar där Bayer München har säkrat en återköpsklausul. Avgiften landar på fyra miljoner euro (46 miljoner kronor).

Kusi-Asare som tillhör Bayern München gjorde Bundesliga-debut förra säsongen.