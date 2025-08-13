Markeringen mot Isak – eldar upp tröjan

Alexander Isak har fått det hett om öronen i Newcastle efter ryktena om en flytt till Liverpool.

Nu sprids en film på X där svenskens svartvita matchtröja eldas upp.

Video on TikTok of a Newcastle fan burning an Alexander Isak shirt. pic.twitter.com/zFeFZ9AlIO — Geordie Josh (@geordiejosh) August 12, 2025

Videon har sedan i går fått närmare en miljon visningar. Newcastletröjan med Isak 14 på ryggen eldas upp – och bakgrunden är förstås soppan kring en eventuell flytt till Liverpool.

Isak vill lämna Newcastle för Liverpool och Liverpool vill ha Isak, men med dagar kvar till Premier League-premiären är svensken fortsatt kvar i Newcastle.

Isak tränade nyligen med sin förre spanska klubb Real Sociedad och är tränar för närvarande inte med Newcastle utan kör nu på egen hand. Han tros inte finnas med i truppen i premiären mot Aston Villa till helgen.