Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Markeringen mot Isak – eldar upp tröjan

Author image
Casper Nordqvist
Reporter

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alexander Isak har fått det hett om öronen i Newcastle efter ryktena om en flytt till Liverpool.
Nu sprids en film på X där svenskens svartvita matchtröja eldas upp.

Videon har sedan i går fått närmare en miljon visningar. Newcastletröjan med Isak 14 på ryggen eldas upp – och bakgrunden är förstås soppan kring en eventuell flytt till Liverpool.

Isak vill lämna Newcastle för Liverpool och Liverpool vill ha Isak, men med dagar kvar till Premier League-premiären är svensken fortsatt kvar i Newcastle.

Isak tränade nyligen med sin förre spanska klubb Real Sociedad och är tränar för närvarande inte med Newcastle utan kör nu på egen hand. Han tros inte finnas med i truppen i premiären mot Aston Villa till helgen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt