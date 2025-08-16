Vill se snabbt slut på Isak-sagan: ”Nyheter kring oss hela tiden”

Alexander Isaks framtid i Newcastle är alltjämt osäker.

Klubbens tränare, Eddie Howe, hoppas dock att ett beslut tas snart.

– Jag hoppas att det löser sig snabbt, säger han till TNT efter dagens match mot Aston Villa.

Newcastle premiärspelade i Premier League denna lördag borta mot Aston Villa.

Matchen slutade 0–0 och som bekant så var inte Alexander Isak med i truppen, detta efter alla skriverier om att anfallaren vill lämna klubben för Liverpool.

Huruvida det kommer att bli en flytt till Premier League-mästarna eller inte återstår att se, Eddie Howe hoppas dock ett slut på den här sagan är nära.

– Jag hoppas att det löser sig snabbt, då det är nyheter kring oss hela tiden. Spelarna lyckades stänga ute det och presterade, säger han efter dagens match mot Villa.

Isak har den senaste tiden tränat vid sidan av laget och uppges försöka få till en flytt via en ”strejk.