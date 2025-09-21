Vill se värvning av talangen: ”Han är jäkligt duktig”

Mbaye Cissé provtränar för tillfället med IFK Norrköping.

Talangen verkar ha imponerat en hel del på Martin Falk – som vill se en värvning av 18-åringen.

– Ja, jag tycker att han är spännande för oss, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan bekräftade IFK Norrköping att man tagit in Mbaye Cissé på provspel.

Den 18-årige talangen ser ut att ha imponerat en hel del under sin tid i klubben, detta menar huvudtränaren Martin Falk.

– Min bedömning av honom har jag uttryckt till Magni. Det finns en jäkla speed, vilket jag gillar. En direkthet mot mål, bra på att fylla box. Han är jäkligt duktig, säger han till NT.

Falk är medveten att det i slutändan är Fannberg som tar beslut om vilka som värvas, men han ser gärna en värvning av Cissé.

– Ja, jag tycker att han är spännande för oss. Och han trivs jäkligt bra här, säger han.

IFK Norrköping placerar sig för tillfället på elfteplats i allsvenskan.