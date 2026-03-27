Vinberg förlänger med Tottenham – får långtidskontrakt

Matilda Vinberg lämnade Hammarby efter succésäsongen 2023 när klubben vann både cupguld och damallsvenskan. Då gick flyttlasset till London och Tottenham. Nu står det klart att Vinberg kommer stanna i klubben. Svenskan har förlängt sitt kontrakt och skriver på ett långtidskontrakt – precis som lagkamraten Olivia Holdt.

– Det känns fantastiskt, jag är såklart väldigt lycklig här. Det var ett enkelt beslut för mig att förlänga mitt kontrakt. Ända sedan jag började min resa här i Spurs har jag haft stort stöd från personalen, spelarna är fantastiska och jag tror att vi har en god potential att bli ett topplag i WSL, säger Vinberg via klubbens uttalande.

– Jag är glad att Matilda har satsat på klubben i sin framtid. Det visar på en verklig tro på den riktning vi är på väg, och kontinuitet i gruppen är en viktig del av att bygga något starkt, säger huvudtränare Martin Ho.