Ahmetovic om framtiden: ”Fullt rimligt att det diskuteras”

Enes Ahmetovic Örebro SK har nyligen säkrat kontraktet i superettan.

Då sägs sportchefens framtid diskuteras inom klubbens ledning.

– Ingen har nämnt att jag skulle kunna bli av med jobbet internt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen fullbordade Örebro SK vändningen mot HTFF i kvalet till superettan och säkrade kontraktet efter en riktig straffrysare.

Då är det inte märkligt att ÖSK:s sportchef, Enes Ahmetovic, är vid gott mod när FotbollDirekt ringer upp.

– Man mår bra. Det gäller att landa lite känslomässigt så kommer det att bli galant, säger han till FD.

Det gissar jag kommer att ta några dagar?

– Det kommer det att göra. Det gjorde det efter Trelleborg på ett sätt som man inte förstod och det kommer det säkert att göra nu också. Men, fan vad fint det är.

”Vårt lag kanske mådde 90 procent skit”

Likt det mål som Samuel Kroon gjorde borta mot Trelleborgs FF i slutminuterna, som säkrade kvalplatsen, stod ÖSK för ett nytt kvitteringsmål under söndagen. Detta då mittbacken John Stenberg höll sig framme och petade in bollen i den 115:e minuten och tog matchen till straffar. Frågan är dock hur de svartvita från Närke har lyckats gräva fram så pass viktiga mål gång efter annan?

– Jag tycker att spelarna och tränarna är så jäkla häftiga. Föreställ dig att vara i en situation, ta valfri match från de åtta-nio första omgångarna, som kanske händer en gång på fyra år. Någonstans har de känt att vi kommer att få tillbaka det någon gång. Efter all skit som har hänt, när man släpper in det där målet som Lahdo gör, hade man mått 100 procent skit i vanliga fall. Vårt lag kanske mådde 90 procent skit för att de har blivit så härdade. På något sätt började man tro på det ganska snabbt igen och så gräver grabbarna fram det tillsammans med bra coachning i förlängningen.

Det här med straffsparkarna. Det såg ut som att ÖSK-spelarna aldrig hade gjort någonting annat?

–Ja, vad fan är det för grabbar? Fem av fem i det läget. Nu pratar vi om straffläggning som en normal grej – men jag har aldrig varit med om att ett ligaspel har avgjorts på straffar vilket det blir för vår del. 32 matcher ska avgöras på straffar, det var häftigt.

Hur såg firandet ut igår?

– Det var mycket som släppte i takt med att ölen hälldes i glasen, kan man säga. Det var jävligt trevligt att fira en situationell framgång. Säsongen har inte varit bra från vår sida men att få fira någonting tillsammans igår kändes ändå väldigt bra.

Sportchefen: ”Skulle jag få gå, då är det så”

Foto: Bildbyrån.

Kort efter att Erik Andersson gjort mål på den avgörande straffen publicerade Sportbladet en artikel där det framgår att Ahmetovics framtid är uppe för diskussion.

De skriver att en ny styrelse är på väg in och att personer i denna vill se ett skifte på sportchefsposten i ÖSK. Kring detta säger Ahmetovic:

– Det kanske stämmer, kanske inte. Det är årsmöte imorgon och mycket av styrelsefrågorna kommer att avgöras där. Men det är fullt rimligt att det ska diskuteras, jag vet inte.

Hade det känts fel för dig att lämna när ni, mot alla odds, har räddat kontraktet?

– Nja. När man har varit i det tyngsta och stått kvar tillsammans och löst det är det klart att man skulle vilja få uppleva de positiva tiderna med. Som jag har sagt tidigare har det absolut viktigaste för mig varit att, tillsammans med spelarna och tränarna, stå upp när det blåser som mest. Ingen har nämnt att jag skulle kunna bli av med jobbet internt, vilket jag måste säga. Det viktigaste för mig var att vi skulle lösa det. Skulle jag få gå, då är det så.

Just nu är du fortfarande sportchef. Hur ser planeringen ut inför 2026?

– Det som händer är att jobbet måste fortsätta. Det har varit lite olika scenarier budgetmässigt mellan division ett och superettan. Det behöver vi prata ihop oss om och sedan behöver man samtala med spelarna under den kommande veckan – de som har sina kontraktssituationer, avslutar Ahmetovic.