Örebro SK kniper kvalplatsen i superettan

Trelleborgs FF och Örebro SK möttes i ett avgörande möte på Vångavallen.

Då såg TFF ut att knipa kvalplatsen – fram till att Samuel Kroon nickade in kvitteringen på tilläggstid.

Foto: Bildbyrån



Läget var glasklart inför avspark på Vångavallen.

Trelleborgs FF behövde tre poäng för att undvika direkt nedflyttning, medan Örebro SK hade fördelen av bättre målskillnad och därför kunde klara sig med oavgjort för att nå kval.

Örebro kom till matchen med en viktig seger mot Utsikten i ryggen.



Örebro bjöds på ett kontringsläge i matchens första minut men efter slarv blev det inge vidare farligheter. Det var en intensiv inledning med dueller och smällar.



Efter dryga 25 minuter spelade fick Trelleborg två farliga lägen. Vid den första situationen stod Ojrzynsk för en jätteräddning. Wendts precisa inspel nådde Engström, helt fri inne i straffområdet som slod till direkt på volley, men Ojrzynski lyckades rädda.



På hörnan efter var det än en gång nära men bollen boxades ut.

Den resterande delen av den första halvleken var en tuff sådan där många varningar delades ut och ett antal målchanser skapades. Trots det var ställningen 0-0 när lagen gick in i omklädningsrummen för pausvila. Det innebar att Örebro var en halvlek från säkrad kvalplats.

Med en timme spelad skulle matchens första mål falla. Detta då Trelleborgs Hugo Engström befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle och knoppade in 1-0 med huvudet vid den bortre stolpen.

TFF tar ledningen! Hugo Engström nickar in målet som just nu tar hemmalaget upp på kvalplats. ÖSK är just nu nedanför nedflyttningsstrecket. 🔵 ⚪ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/Xn9HykP97W — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 8, 2025

Efter hemmalagets ledningsmål började Örebro trycka på för ett kvitteringsmål. Med tio minuter kvar var spänningen totalt då ett mål för ÖSK innebar att lagen skulle byta platser i tabellen.

I den 90:e minuten hade Antonio Yakoub ett skott på mål från nära håll som Nilsson kunde greppa och hålla kvar. Tre minuter senare höll sig Samuel Kroon framme och prickade rätt med huvudet på en hörna – och kvitterade matchen!

Det skulle stå sig fram till slutet – och Örebro SK knipa en kvalplats.

Startelvor:

Trelleborgs FF: Nilsson – Hörberg, Karlsson, Weberg, Godwin – Vidjeskog, Christiansson, Engström – Martinsson, Dalügge, Wendt

Örebro SK: Ojrzynski – Salihovic, Modig, Baffoe, Stenberg, Kroon – Amin, Andersson, Yakoub – Yasin, HolmbergT